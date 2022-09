The Whale, il regista di Batgirl elogia Brendan Fraser:'Un grande onore lavorare con lui'

Sembrano non finire mai i complimenti a Brendan Fraser, dopo la grande performance dell'attore nel film di Darren Aronofsky, The Whale. Dopo anni complicati e una carriera che stentava a decollare come ai tempi de La mummia, Fraser è tornato sulla cresta dell'onda grazie a Charlie, il protagonista del suo ultimo film.

Tra i tanti elogi ricevuti in queste ore spicca il commento di uno dei registi che hanno diretto Fraser in Batgirl, Adil El Arbi.

Nonostante la cancellazione di Batgirl da parte di Warner ormai a riprese finite, El Arbi non ha dimenticato il lavoro svolto sul set con Brendan Fraser.



Sul suo account ufficiale di Instagram, El Arbi ha condiviso il video dell'ovazione a Brendan Fraser, con il seguente commento:"Sono così felice per Brendan Fraser, non vedo l'ora che esca The Whale. È stato un grande onore lavorare con questa persona fantastica. Merita il meglio!".



Avremmo dovuto vedere Brendan Fraser nel ruolo di Firefly in Batgirl ma purtroppo Warner Bros./Discovery aveva altri piani e il progetto è stato definitivamente cancellato, nonostante le riprese si fossero già concluse.

Un fulmine a ciel sereno anche per i tantissimi fan, che si aspettavano di vedere a breve nelle sale il nuovo film di Adil El Arbi e Bilall Fallah.



Nelle ultime ore anche The Rock si è congratulato con Brendan Fraser, con il quale lanciò la propria carriera in La mummia - Il ritorno, nel ruolo di Re Scorpione.