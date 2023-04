Brendan Fraser, dopo La mummia l'omaggio di Rachel Weisz:'Entusiasta per il suo Oscar'

Rachel Weisz è diventata famosa in tutto il mondo nel 1999, grazie al ruolo di Evelyn Carnahan nei primi due film de La mummia, al fianco di Brendan Fraser. Intervistata da Porter Magazine, Weisz ha commentato pubblicamente l'Oscar ricevuto dal collega per la sua performance in The Whale di Darren Aronofsky.

"Sono davvero, davvero entusiasta per lui... che abbia avuto questo nuovo capitolo. E non sarebbe potuto succedere ad una persona più gentile, un brav'uomo" ha dichiarato l'attrice.



Nel 1999 la star di The Whale ha interpretato l'esploratore Rick O'Connell - Brendan Fraser rischiò la morte in La mummia - al fianco di Weisz nei panni della bibliotecaria Evelyn Carnahan, sua futura moglie. Entrambi hanno ripreso i rispettivi ruoli in La mummia - Il ritorno nel 2001, mentre nel 2008 in La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone tornò soltanto Fraser.



Weisz aveva dichiarato di quanto non abbia compreso fino a poco tempo fa l'amore nei confronti del franchise:"È amato anche da me. Mi sento più o meno allo stesso modo. Quando lo stavamo realizzando non avevamo idea, non sapevamo nemmeno se avrebbe venduto i biglietti. Tutti in La mummia erano semplicemente fantastici, aveva il suo fascino e il fascino è una cosa così strana, o c'è o non c'è".



Grande affetto anche per il personaggio di Evelyn:"Era esuberante, pungente, ingenua, buffa. Ed era una bibliotecaria in un film d'azione! Il personaggio e la scrittura erano un'autentica boccata d'ossigeno".



