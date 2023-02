The Whale, critiche alla scelta di Brendan Fraser: il produttore:'Vogliamo essere onesti'

Sin dalla sua presentazione alla Mostra del Cinema di Venezia, The Whale di Darren Aronofsky ha ricevuto consensi da critica e pubblico ma è stato anche oggetto di polemiche. Il film è stato accusato di essere grassofobico e il casting di Brendan Fraser nel ruolo principale ha ricevuto critiche per il trucco prostetico utilizzato.

Intervistato da The Hollywood Reporter, il produttore Jeremy Dawson ha parlato del delicato argomento:"La cosa fondamentale per noi era mostrare a qualcuno che si trattava soltanto di un essere umano che aveva delle cose con cui aveva a che fare, che avremmo voluto empatia e amore nei suoi confronti così come amore, comprensione ed empatia con tutti gli altri personaggi con cui interagisce. Lo sceneggiatore [Samuel D. Hunter] aveva estrapolato alcune delle sue esperienze personali e in un certo senso le ha prese da lì. Vogliamo soltanto essere sinceri e onesti". Sul nostro sito potete recuperare la recensione di The Whale.



Basato sull'omonimo testo di Samuel D. Hunter, The Whale racconta la storia di Charlie, interpretato da Brendan Fraser, un uomo di oltre 250 chili che sta lentamente morendo di insufficienza cardiaca congestizia. Negli ultimi giorni della propria vita, Charlie cerca di ricongiungersi con la figlia adolescente (Sadie Sink), offrendosi di aiutarla con i compiti per impedirle di essere bocciata. Nel cast del film anche Hong Chau, Ty Simpkins e Samantha Morton.



Lo scorso mese di ottobre Brendan Fraser difese il suo casting affermando di non essere certamente una persona 'di piccola taglia', al di là dell'utilizzo del trucco prostetico per il personaggio di Charlie.