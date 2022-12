The Whale non molla al box-office: Davide contro Golia nel weekend di Avatar

Se per il momento noi italiani abbiamo potuto gustarci solo il trailer di The Whale, negli Stati Uniti sono già due le settimane di programmazione nelle sale. Con Avatar: La via dell'acqua a farla da padrona al box-office, la pellicola di Aronofsky si porta a casa un bel bottino.

Nell'ultimo fine settimana sono già 168,5 i milioni di dollari incassati dal film con protagonista Brendan Fraser. Sono numeri che, letti nell'ottica di una concorrenza spietata da parte di Avatar 2, ci parlano di una pellicola di alto livello, che sta raccogliendo commenti positivi sia di critica che di pubblico.

Con un debutto di 360.000 dollari The Whale rappresenta anche la migliore apertura del regista statunitense dopo Il Cigno Nero del 2010. La portata economica della pellicola appare ancora maggiore se paragonata a quella di Everything Everywhere All At Once, del registi Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Non poteva esserci ritorno migliore per l'attore de La Mummia che, dopo un inizio di carriera brillante, ha dovuto affrontare non poche difficoltà nel corso della sua vita. È Fraser stesso a non trovare le parole adatte per commentare il successo del film, definendo quello che sta provando una ''sensazione nuova''.

A noi non resta che attendere ancora qualche mese per poterlo ammirare in the Whale: l'uscita italiana per la sala è prevista, infatti, per il 2 marzo 2023!