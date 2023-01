The Whale, James Corden avrebbe dovuto recitare nel film al posto di Brendan Fraser

James Corden protagonista di The Whale poteva diventare realtà. Il conduttore e attore ha raccontato l'aneddoto sul film diretto da Darren Aronofsky con protagonista Brendan Fraser, che sembra viaggiare spedito verso una nomination agli Oscar. Ma inizialmente era proprio Corden il candidato principale al ruolo di Charlie.

Corden ha dichiarato che era stato scelto per il progetto che avrebbe avuto alla regia Tom Ford; la lavorazione naufragò, secondo il conduttore, perché Ford voleva il controllo assoluto sul progetto. Inoltre Corden riteneva di essere un po' troppo giovane per il ruolo.



The Whale è stato infine realizzato dal regista di Requiem for a Dream, Darren Aronofsky, che ha scelto Brendan Fraser per il ruolo del padre sofferente di obesità, Charlie, che tenta di riallacciare il proprio rapporto con la figlia Ellie, interpretata dalla star di Stranger Things, Sadie Sink. Nel ricco cast del film anche Hong Chau, Ty Simpkins e Samantha Morton. Non perdetevi la nostra recensione di The Whale, l'ultimo film interpretato da Fraser, acclamato con una standing ovation al Lido.



Presentato alla 79ma Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival, The Whale ha riscosso grande successo ad entrambi i festival ed è stato elogiato dalla critica.

Nonostante la candidatura, Brendan Fraser non presenzierà alla cerimonia dei Golden Globe, di premiazione a causa di brutte esperienze vissute in passato.