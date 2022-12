The Whale, il film con Brendan Fraser è il miglior debutto annuale dell'A24!

Mentre molti film continuano ad arrancare, sembra che The Whale abbia trovato il suo pubblico ideale. Il film dell' A24, ha conquistato il record di incassi dell'anno della casa di produzione indipendente. Si tratta di uno dei migliori esordi al cinema dell'A24 degli ultimi anni.

Mentre Sam Mendes arranca con il suo nuovo film Empire of Light, Darren Aronofsky mette l'acceleratore in sala, nonostante il film, inizialmente, non sia stato apprezzato da tutti. Le critiche miste ottenute ai festival internazionali da The Whale non hanno fermato il pubblico USA nell'andare a vedere il glorioso ritorno di Brendan Fraser ad Hollywood proiettandolo già ad una ipotetica corsa agli Oscar.

La ricerca dell'attore perfetto da parte di Aronofsky per The Whale pare abbia portato ad ottimi frutti, sancendo un esordio in sala da 360mila dollari in solo sei cinema tra Los Angeles e New York, luoghi nel quale le proiezioni continueranno ad andare avanti. Ottimi numeri, rapportandoli a successi di Aronofsky come Black Swan o The Wrestler che rimangono i due titoli più redditizi del regista.

The Whale è stata tra le pellicole più acclamate (ma allo stesso tempo criticate) della Mostra del Cinema di Venezia. Brendan Fraser ha parlato della sua esperienza con il trucco prostetico, essendo costretto ad indossare durante le riprese una tuta di più di 130 kg per simulare la stazza del protagonista del film. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!