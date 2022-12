The Whale, il film con Brendan Fraser arriva anche in Italia: ecco quando

Dopo il successo ottenuto da The Whale negli USA, il film con Brendan Fraser si prepara ad approdare anche nelle sale cinematografiche italiane, mostrando così anche al Belpaese una commovente storia di solitudine e redenzione.

A distanza di alcuni mesi dagli scroscianti applausi di Venezia, Darren Aronofsky arriverà sul grande schermo nostrano il prossimo 23 febbraio con la collaborazione di I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

"Siamo davvero molto felici che il pubblico statunitense abbia premiato The Whale, un film di cui ci siamo innamorati da subito e di cui già all’anteprima a Venezia avevamo percepito la forza, il calore e la capacità di generare empatia", dichiara Andrea Romeo, general manager di I Wonder Pictures. "L'esordio ha segnato la miglior apertura per un film di Aronofsky dai tempi del Cigno nero e la migliore dell’anno al Box Office USA. Il merito va anche al lavoro e alla visione di una realtà produttiva importante come A24, con cui siamo orgogliosi di aver avviato una proficua collaborazione industriale e con cui abbiamo già distribuito in Italia Everything Everywhere All at Once".

E mentre molti si chiedono se Brendan Fraser riuscirà a vincere l'Oscar per The Whale, il pubblico italiano non vede l'ora di rivedere finalmente all'opera questo straordinario attore caduto un po' nel dimenticatoio dopo i fasti di pellicole cult come La Mummia.