The Whale, Darren Aronofsky risponde alle accuse di grassofobia al film: le sue parole

Il regista di The Whale, Darren Aronofsky, è tornato a parlare delle accuse di grassofobia che sono state avanzate nei confronti del film con protagonista Brendan Fraser e presentato all'ultima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Aronofsky ha difeso le proprie scelte offrendo il suo punto di vista.

In un'intervista rilasciata a Yahoo! Entertainment, Aronofsky ha dichiarato:"Gli attori usano il trucco sin dall'inizio della recitazione. È uno dei loro strumenti. Ciò che abbiamo fatto per ritrarre il realismo del trucco non è mai stato fatto prima. Una delle mie prime telefonate dopo aver scelto Brendan è stata con il truccatore Adrian Morot. Gli ho chiesto 'Possiamo fare qualcosa di realistico? Perché se sembrerà uno scherzo allora non dovremmo farlo'".



Il regista ha spiegato anche la scelta del ritorno di Brendan Fraser:"È l'attore giusto per interpretare questo ruolo, il film è un esercizio di empatia. Volevamo creare un personaggio che fosse completamente elaborato, che avesse lati positivi e lati negativi. Charlie è un egoista ma è pieno d'amore e alla ricerca di perdono. La questione delle critiche non ha senso per quanto mi riguarda".



Nel cast del film anche Sadie Sink, Hong Chau, Ty Simpkins e Samantha Morton. Il lungometraggio di Darren Aronofsky è stato presentato alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival.



