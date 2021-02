The Whale: Darren Aronofsky recluta Hong Chau da Watchmen per il suo nuovo film

Secondo quanto riportato su Slash Film, Hong Chau si è unita al cast di The Whale, pellicola che segnerà il ritorno alla regia di Darren Aronofsky a circa quattro anni dal precedente Madre! L'attrice va così a raggiungere un cast già composto da Brendan Fraser che sarà il protagonista del titolo, più altri attori in lizza al suo fianco.

Chau è nota principalmente al pubblico del piccolo schermo per aver preso parte a serie recenti e di successo come Watchmen su HBO e Homecoming su Prime Video. Al cinema ha fatto parte del cast di Vizio di forma, l'adattamento dell'omonimo romanzo di Thomas Pynchon portato sullo schermo da Paul Thomas Anderson con Joaquin Phoenix protagonista e ha avuto anche una consistente parte in Downsizing - Vivere alla grande di Alexander Payne.

Sul sito leggiamo che anche altre due attrici sono in lizza per il film di Aronofsky: si tratta di Samantha Morton (Minority Report) e di Sadie Sink, la giovane promessa vista nelle ultime stagioni di Stranger Things.

Nella trama dello spettacolo teatrale The Whale di Samuel D. Hunter, un uomo sovrappeso vive da recluso in un appartamento alla periferia di Mormon Country, Idaho, e la sua vita sta per finire. L'uomo cerca di riprendere il legame con sua figlia, scoprendo di doversi rapportare ad una teenager infelice. La trama si evolve in un lungo e difficoltoso tentativo di redenzione e ricerca di bellezza in luoghi insoliti.

Samuel D. Hunter racconta così la trama di The Whale: "Si tratta di una storia profondamente personale e sono davvero grato di poter raggiungere un pubblico maggiormente ampio. Sono un fan di Darren Aronofsky fin da quando vidi Requiem for a Dream quando ero una matricola e scrivevo i miei primi spettacoli e sono grato che possa portare il suo talento unico e la sua visione per realizzare questo film".