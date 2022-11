The Whale, Brendan Fraser in soggezione con Sadie Sink:'È stata mozzafiato'

Brendan Fraser è stato intervistato da GQ e ha raccontato l'esperienza vissuta sul set di The Whale, il film di Darren Aronofsky nel quale recita al fianco della giovane star di Stranger Things, Sadie Sink. E proprio sulla performance della collega Fraser si è soffermato, svelando le diverse emozioni provate sul set.

"La fluidità interpretata da Sadie, questa rabbia bellissima e controllata, è stata mozzafiato per me" ha dichiarato l'attore, tornato alla ribalta grazie a questo film. Scoprite tutti i successi di Brendan Fraser, da La mummia a The Whale.



Una soggezione provata nei confronti di Sink che influiva molto:"Dimenticavo costantemente le battute. E questo non solo perché ho delle ragnatele al piano di sopra e indossavo un sacco di attrezzatura, ma anche perché ero a bocca aperta. Non sto scherzando. Guardando il suo lavoro ha vinto la partita ogni giorno in cui abbiamo lavorato" ha confessato Fraser.



The Whale, diretto dal regista di Requiem for a Dream e The Wrestler, racconta la storia di Charlie (Fraser) un professore obeso che tenta di riallacciare i rapporti con sua figlia adolescente (Sink) con la quale ha perso da tempo i contatti, per cercare una qualche forma di redenzione.



Il cast è completato da Hong Chau, Samantha Morton e Ty Simpkins. Per saperne di più sul film potete leggere la recensione di The Whale, presentato alla Mostra di Venezia.