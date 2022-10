The Whale, Brendan Fraser al settimo cielo per gli elogi: 'Una sensazione nuova'

Sono stati anni bui per Brendan Fraser: le vicissitudini personali che hanno privato l'attore della sua serenità nel privato, ma anche della gioia di ricevere il plauso di pubblico e critica per un'interpretazione degna del suo talento. The Whale, dunque, è una rivincita non da poco per la star de La Mummia, come dimostrano le parole dell'attore.

Dopo aver replicato a chi lo riteneva non adatto al ruolo da protagonista in The Whale a causa del suo fisico, infatti, il protagonista de La Mummia e Indiavolato è tornato a parlare dell'accoglienza entusiasta riservata alla sua prova nel film di Darren Aronofsky, ammettendo di non aver mai provato una sensazione simile.

"Mi sono sentito così realizzato... È stato emozionante perché ci ha dato la consapevolezza che ciò che abbiamo fatto abbia avuto un impatto. E questo tipo di accoglienza è una cosa completamente nuova per la mia vita professionale" sono state le parole di un Brendan Fraser evidentemente ancora parecchio emozionato.

La conferma, insomma, che il regista di Madre! ci aveva visto giusto: i dieci anni trascorsi a cercare il protagonista di The Whale sembrano aver portato Darren Aronofsky ad optare per la miglior soluzione possibile, e noi non potremmo esser più contenti per il nostro Brendan. La speranza, ovviamente, è che questo sia solo il primo di tanti trionfi!