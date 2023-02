The Whale, Brendan Fraser risponde alle critiche: 'Il film non è 'grassofobico'

Ai Sag Awards 2023 dominate da Everything Everywhere all at once l'attore Brendan Fraser è stato insignito del premio come miglior protagonista per The Whale, nuovo film scritto e diretto da Darren Aronofsky accusato da alcune parti di essere 'grassofobico'.

L'attore de La mummia però non ci sta, e in una nuova intervista esclusiva concessa al Los Angeles Times ha replicato: "Rispetto coloro che non sono d'accordo con gli obiettivi di questo film, ma non sono d'accordo con loro quando sostengono che The Whale sia grassofobico perché perché avendo partecipato al processo creativo so che non ci sono cattive intenzioni. Personalmente voglio sapere se e quando io, Brenda, arreco danno a qualcuno o offendo chicchessia, ma abbiamo consultato anche la Obesity Action Coalition è la loro risposta è stata: 'Continuate a fare quello che state facendo' Abbiamo fatto il film che volevamo fare, e l'abbiamo fatto correttamente. E io sono dalla parte del film e del nostro lavoro".

The Whale, candidato agli Oscar 2023, racconta la storia di Charlie, un solitario insegnante di inglese che sta per morire a causa di gravissimi problemi con l'obesità: col tempo che gli rimane proverà a ricongiungersi con la figlia Ellie, interpretata da Sadie Sink, star della saga di Stranger Things. Il film, tratto da una piece teatrale, per Aronofsky è praticamente un remake del capolavoro The Wrestler con Mickey Rourke, un po' più di lacrima facile ma sempre incentrato sul rapporto padre-figlia e con al centro sempre un importante discorso sul mutamento del corpo (anche il concept alla base della produzione è il medesimo, 'recuperare' una star in declino e permettergli di brillare ancora una volta) ma molto interessante per il suo approccio al testo teatrale (la cinepresa non si muove perché il protagonista fa fatica a farlo).

The Whale è al cinema in Italia, fiondatevi in sala se siete curiosi.