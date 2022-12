The Whale: Brendan Fraser è già da Oscar nel nuovo trailer ufficiale

A24 ha diffuso un nuovo trailer ufficiale di The Whale che include anche i commenti che la critica ha riservato per l'eccezionale performance attoriale di Brendan Fraser. L'attore, che ha guadagnato la nomination ai Golden Globes 2023, ha spinto il film a un esordio senza precedenti per la casa di produzione. In Italia arriverà a febbraio.

L'attore è davvero irriconoscibile mentre veste i panni di Charlie, un uomo che ha ormai perso ogni forma di contatto con il mondo esterno ed è sopraffatto dalla sua condizione fisica che gli impedisce di compiere anche le azioni più semplici.

Aronofsky ha cercato per 10 anni il protagonista di The Whale e quando ha avuto l'opportunità di incontrare l'interprete de La Mummia, si è subito reso conto di aver trovato l'uomo giusto. "Incontrarlo come un gentiluomo e percepire la sua presenza mi ha fatto pensare: questo ragazzo potrebbe farcela. Era solo una sensazione istintiva. Abbiamo fatto una lettura della sceneggiatura e da quel momento ho pensato: ok, abbiamo Charlie!".

The Whale narra appunto la storia di Charlie, un professore d’inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che non vede più da anni, per cercare un’ultima possibilità di riscatto.

Recentemente, Aronofsky ha risposto alle critiche di grassofobia mosse al film: "Gli attori usano il trucco sin dall'inizio della recitazione. È uno dei loro strumenti. Ciò che abbiamo fatto per ritrarre il realismo del trucco non è mai stato fatto prima. Una delle mie prime telefonate dopo aver scelto Brendan è stata con il truccatore Adrian Morot. Gli ho chiesto 'Possiamo fare qualcosa di realistico? Perché se sembrerà uno scherzo allora non dovremmo farlo'".

The Whale sarà nelle sale italiane a febbraio 2023, in piena stagione dei premi visto che la cerimonia di consegna dei prossimi Oscar si terrà il 12 marzo 2023. Negli USA, The Whale è stato il miglior debutto al cinema di A24 per quanto riguarda le uscite in sale selezionate.