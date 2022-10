The Whale, Brendan Fraser non adatto? L'attore replica: 'Non sono di piccola taglia'

Il trucco prostetico ha sempre dato una grossa mano al cinema, permettendo ad attori e attrici di rendere al meglio in parti che, fisicamente, poco avrebbero avuto a che fare con loro: è il caso di The Whale, che ha trovato in un redivivo Brendan Fraser un protagonista apprezzatissimo... Ma non da tutti, almeno a giudicare da alcune critiche.

La cosa in sé fa un po' sorridere, considerando quanto tempo Darren Aronofsky ha speso alla ricerca del protagonista perfetto del suo nuovo film, ma pare proprio che secondo alcuni l'ex-star de La Mummia non fosse la miglior scelta possibile: la critica che viene mossa al regista è quella di non aver voluto puntare su un attore realmente affetto dalla grave obesità di cui soffre il protagonista del film, che sulla bilancia segna un peso superiore ai 200 kg.

A rispondere alle critiche, comunque, è stato proprio il diretto interessato: "Io non sono di piccola taglia. E non so quale sia il metro per giudicare se io sia adatto a un ruolo. So solo che ho cercato di fornire una prova che fosse quanto più sincera possibile" sono state le parole di Brendan Fraser. Quella di Aronosky sarà dunque stata davvero la scelta giusta? Scopritelo nella nostra recensione di The Whale.