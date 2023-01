The Whale, Brendan Fraser in lacrime ai Critics Choice Awards: 'Cercate la luce'

Ce n'è voluto di tempo per assistere al ritorno di Brendan Fraser, ma alla fine la star de La Mummia è riuscita a farsi ripagare con gli interessi: la stagione dei premi sta confermando le ottime sensazioni sul The Whale di Darren Aronofsky, come dimostra il premio come Miglior attore ritirato da Fraser ai Critics Choice Awards.

Mentre si attende l'arrivo in Italia di The Whale nelle prossime settimane, Fraser è dunque apparso decisamente commosso alla cerimonia di premiazione, durante la quale l'attore è letteralmente scoppiato in lacrime all'annuncio del suo nome come vincitore del premio di Miglior attore protagonista.

"Questo film, The Whale, è un film sull'amore e sulla redenzione. È un film sulla ricerca della luce nell'oscurità, e io sono stato davvero fortunato a poter lavorare con un gruppo davvero incredibile. [...] Darren Aronofsky, io ero perso nel bosco e probabilmente avrei dovuto lasciare delle briciole dietro di me, ma tu sei riuscito a trovarmi. E come tutti i migliori registi, mi hai semplicemente mostrato dove andare per arrivare dove meritavo di stare" sono state le parole di Fraser.

L'attore ha proseguito: "Se anche voi, come Charlie, che ho interpretato in questo film, avete problemi di obesità o navigate in un mare di tenebra... Voglio che sappiate che anche voi potete trovare la forza di rimettervi in piedi e andare verso la luce. Allora accadranno cose belle". Per saperne di più, qui trovate la nostra recensione di The Whale.