The Whale: Brendan Fraser in lacrime dopo gli applausi alla Mostra di Venezia

Darren Aronofsky e il cast di The Whale hanno presentato il film alla Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. La successiva standing ovation, una tradizione del festival, ha lasciato il protagonista Brendan Fraser in lacrime. In un nuovo video condiviso sui social media, si vede la sua reazione visibilmente commossa all'anteprima.

Dopo aver parlato con alcuni membri del cast, il regista presenta Fraser alla folla, che scoppia in un fragoroso applauso. Secondo i presenti, la standing ovation è durata sei minuti.

Fraser è il leader di un cast stellare e interpreta un personaggio di nome Charlie. Il film segue le vicende di un uomo di quasi 300 chili, che cerca di riallacciare i rapporti con la figlia, interpretata dalla star di Stranger Things Sadie Sink, anni dopo aver abbandonato la sua famiglia. Aronofsky ha diretto il film da una sceneggiatura di Samuel D. Hunter, autore anche dell'opera teatrale da cui è tratto il film.

"È sicuramente molto distante da qualsiasi cosa io abbia mai fatto, ma per non essere timido, non ho ancora visto nulla del film, ma so che lascerà un'impressione duratura", aveva detto Fraser a Newsweek riguardo al suo ruolo la scorsa estate.

A causa del peso del suo personaggio, Fraser ha indossato una protesi per il ruolo. "Ho sviluppato muscoli che non sapevo di avere", ha dichiarato Fraser ai media presenti a Venezia (via Variety). "Ho persino provato un senso di vertigine alla fine della giornata, quando tutti gli apparecchi sono stati rimossi; è stato come scendere dal molo su una barca a Venezia. Quel [senso di] ondeggiamento. Mi ha fatto apprezzare chi ha un corpo simile. Devi essere una persona incredibilmente forte, mentalmente e fisicamente, per abitare quel fisico".

E ha aggiunto: "Il pezzo del busto era quasi come una camicia di forza con le maniche che venivano applicate, aerografate a mano, per sembrare identiche a quelle della pelle umana, fino ai capelli tagliati a mano".

Lo scorso autunno Brendan Fraser aveva dichiarato che The Whale è qualcosa di mai visto prima. La stampa ha accolto il progetto come il ritorno di Fraser a Hollywood dopo diverso tempo.