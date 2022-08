The Whale, Brendan Fraser: 'La mia tuta protesica merita un posto al museo'

Dopo l'annuncio da parte del Toronto Film Festival del Tribute Award vinto da Brendan Fraser per la sua performance in The Whale di pochi giorni fa, la star de La Mummia ha raccontato della sua trasformazione fisica per questo difficile ruolo.

Alle pagine di Vanity Fair l'attore ha affidato le sue impressioni e le sue dichiarazioni sull'attesissimo film di Darren Aronofsky, che verrà presentato in anteprima mondiale alla Mostra del Cinema di Venezia il prossimo 4 settembre. Ritroveremo Fraser nei panni di Charlie, un insegnante solitario e sovrappeso, con l'unico obiettivo di riallacciare in soli 5 giorni il rapporto, orami logoro, con la figlia interpretata dalla giovane Sadie Sink.

Per di più, durante la lavorazione del progetto, ha collaborato con la Obesity Action Coalition per approfondire la conoscenza dei diversi modelli di corporatura e definendo la sua tuta protesica " splendida" e " affascinante", tanto da meritarsi a pieno diritto un posto al Tate Modern di Londra. La scelta del regista, infatti, è ricaduta sull'uso di protesi modellate tramite scultura digitale e stampa 3D, nel tentativo di far ricorso alla CGI il meno possibile. Per realizzare quasi 300 kg di "corpo" Aronofsky si è servito della preziosa collaborazione di Adrien Morot, truccatore digitale e già candidato all'Oscar negli anni passati.

Con un ruolo che affronta una tematica delicata, Fraser ha per molto tempo cercato un film impegnativo e credibile per poter ritornare nell'industria dopo anni di lontananza. Nel corso dell'intervista ha poi aggiunto: "Volevo scoprire di che cosa fossi capace" e lo stesso regista ha detto la sua sul tema obesità: "Sfortunatamente, molti personaggi ritratti dai media che convivono con l'obesità vengono trattati in modo terribile: umiliati, presi in giro o semplicemente vivono nello squallore. Questo non è mai stato Charlie. L'obesità è solo una parte di ciò che Charlie è".

Oltre a The Whale, qui la lista completa dei film in concorso quest'anno a Venezia.