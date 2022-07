The Whale, Brendan Fraser irriconoscibile nella prima foto del film di Darren Aronofsky

A24 ha pubblicato la prima immagine di un irriconoscibile Brendan Fraser, protagonista del film The Whale, diretto da Darren Aronofsky e in Concorso alla prossima Mostra del Cinema di Venezia. La foto è stata pubblicata insieme ad altro materiale targato A24, che comprende The Eternal Daughter e Pearl, con Tilda Swinton e Mia Goth.

Se volete saperne di più sugli altri film alla Mostra, ecco il programma di Venezia 79.

Il film racconta la storia di Charlie (Fraser), un professore d'inglese che soffre di grave obesità e tenta di riallacciare i rapporti con la figlia adolescente, che si è allontanata da lui, per cercare un'ultima possibilità di riscatto.



Oltre alla star di La mummia e Crash, Brendan Fraser, il cast comprende anche la giovane star di Stranger Things Sadie Sink, nel ruolo di Ellie, la figlia del protagonista. Al loro fianco anche Samantha Morton, Ty Simpkins e Hong Chau.



Nonostante possa sembrare offensivo intitolare un film su un uomo obeso The Whale (La balena), Aronofsky ha dimostrato in passato di avere abbastanza esperienza nel ritrarre personaggi tragicamente imperfetti in una luce umanamente comprensiva, come in Requiem for a Dream e The Wrestler.



Lo scorso autunno Brendan Fraser aveva dichiarato che The Whale è qualcosa di mai visto prima. La stampa ha accolto il progetto come il ritorno di Fraser a Hollywood dopo diverso tempo.