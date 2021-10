The Whale, Brendan Fraser sul film di Darren Aronofsky: 'Qualcosa di mai visto prima'

Nel corso di una breve intervista concessa recentemente, Brendan Fraser ha potuto parlare in maniera molto fugace del nuovo film di Darren Aronofsky, intitolato The Whale, e che lo vedrà tra i protagonisti assoluti dopo anni di ruoli minori e una sostanziale assenza dal grande schermo e dai grandi numeri al box-office dopo i successi anni '90.

L'attore de La Mummia che lentamente si sta rendendo protagonista di una nuova giovinezza artistica - è nel cast di doppiatori di Doom Patrol e ha nel mirino molti interessanti progetti nel suo futuro - ha dichiarato a Unilad sul nuovo film di Aronofsky: "Sarà qualcosa che non avete mai visto prima. Questo è davvero tutto ciò che posso dire al riguardo". Non moltissimo in effetti, ma conoscendo la storia del regista in questione sappiamo che qualunque cosa farà sarà divisivo e mai accomodante, come ad esempio è stato per il suo ultimo film, madre! che ha letteralmente spaccato sia il pubblico che la critica, polarizzando i giudizi in maniera netta.

Nella trama dello spettacolo teatrale The Whale di Samuel D. Hunter, un uomo sovrappeso vive da recluso in un appartamento alla periferia di Mormon Country, Idaho, e la sua vita sta per finire. L'uomo cerca di riprendere il legame con sua figlia, scoprendo di doversi rapportare ad una teenager infelice. La trama si evolve in un lungo e difficoltoso tentativo di redenzione e ricerca di bellezza in luoghi insoliti.

Samuel D. Hunter racconta così la trama di The Whale: "Si tratta di una storia profondamente personale e sono davvero grato di poter raggiungere un pubblico maggiormente ampio. Sono un fan di Darren Aronofsky fin da quando vidi Requiem for a Dream quando ero una matricola e scrivevo i miei primi spettacoli e sono grato che possa portare il suo talento unico e la sua visione per realizzare questo film".

Brendan Fraser avrà il ruolo principale in The Whale; proprio Fraser ha dichiarato di aver rischiato la morte diverse volte in passato, ma adesso sembra che le cose si stiano volgendo al meglio per l'attore.