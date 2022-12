The Whale, Brendan Fraser svela i segreti del trucco prostetico dietro al suo personaggio!

Brendan Fraser è tornato ad Hollywood in grande stile. Il lavoro fatto dall'interprete in The Whale lo vede già tra i top runner per la corsa agli Oscar. In occasione di una recente intervista l'attore de La Mummia ha parlato di come è cambiata la tecnologia prostetica nel corso degli anni.

"Era un gentiluomo ed è stato subito schietto sul fatto che chiunque avesse preso avrebbe dovuto indossare trucchi, apparecchi e costumi trasformativi" ha raccontato Fraser parlando del suo primissimo incontro avuto con Aronofsky. "Per questo, si è affidato a un collaboratore di lunga data, Adrien Morot, che si è avvicinato alla creazione del corpo di Charlie utilizzando la tecnologia che abbiamo ora che non avevamo prima" ha continuato approfondendo il cambiamento fatto grazie alla tecnologia prostetica.

Dopo che Fraser ha dichiarato che non parteciperà ai Golden Globes, l'attore ha svelato una sua vecchia esperienza avuta con il trucco prostetico anni fa in Bedazzled. "Diversi personaggi che hanno subito un trucco di questo tipo. Questa volta non c'era bisogno di sdraiarsi sotto un liquido appiccicoso (per fare il calco): è bastata una scansione informatica" ha detto, svelando la genesi del lavoro dietro la creazione del fisico del suo personaggio in The Whale. Per il ruolo, Fraser ha indossato una tuta di 135 chili per rappresentare la fisicità del protagonista.

Il grande ritorno di Brendan Fraser è avvenuto solo grazie all'insistenza di Darren Aronofsky. Proprio per questo motivo vi consigliamo la nostra recensione di The Whale, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Roma.