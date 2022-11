The Whale, Brandan Freser è impressionante nel trailer del film di Darren Aronofsky

Dopo la commozione per gli elogi ricevuti a Venezia, Brandan Fraser si prepara a sbarcare nelle sale cinematografiche con The Whale e come si evince dal nuovo trailer, la sua trasformazione in un professore universitario di oltre 250 kg è stata a dir poco impressionante.

L'attore è davvero irriconoscibile mentre veste i panni di Charlie, un uomo che ha ormai perso ogni forma di contatto con il mondo esterno ed è sopraffatto dalla sua condizione fisica che gli impedisce di compiere anche le azioni più semplici.

"Sarà come qualcosa che non avete mai misto prima", ha detto Fraser sulla sua performance. "Questo è davvero tutto ciò che posso dire. Il guardaroba e il costume erano erano enormi, senza cuciture, ingombranti. Questo è certamente molto lontano da qualsiasi cosa io abbia mai fatto. So che farà una certa impressione".

Aronofsky ha cercato per 10 anni il protagonista di The Whale e quando ha avuto l'opportunità di incontrare l'interprete de La Mummia, si è subito reso conto di aver trovato l'uomo giusto.

"Incontrarlo come un gentiluomo e percepire la sua presenza mi ha fatto pensare: questo ragazzo potrebbe farcela. Era solo una sensazione istintiva. Abbiamo fatto una lettura della sceneggiatura e da quel momento ho pensato: ok, abbiamo Charlie!".

The Whale arriverà al cinema il prossimo 9 dicembre, giusto in tempo per la corsa agli Oscar. Secondo voi, Fraser riuscirà a portare a casa la tanto ambita statuetta di Miglior Attore Protagonista? Ditecelo nei commenti.