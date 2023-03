The Whale, aspettare anni per una nomina agli Oscar? Brendan Fraser: 'Ne è valsa la pena'

Ormai il mondo ha compreso e ha assistito alla rinascita di Brendan Fraser e all'estremo successo dello stesso. Ma quest'ultimo, insieme alla nomina agli Oscars, non è arrivato subito: cosa ne pensa l'attore?

"Non avevo l'esperienza di vita che bisognava avere, o il dolore. Non ero stato padre per abbastanza tempo 10 anni fa, non potevo capire cosa significasse avere una persona giovane nella tua vita, non potevo apprezzarlo prima", ha affermato durante una chiamata Zoom Brendan Fraser, come riportato da Deadline, nonché nostra fonte.

Nei primi anni della sua carriera, l'attore non avrebbe avuto proprio il materiale base per affrontare un ruolo simile: né il vissuto, né la sensibilità giusta. Ora era il momento perfetto, e infatti Brendan Fraser ha dato tutto se stesso per il ruolo di Charlie, "come se fosse l'unica occasione della mia vita per affrontare un qualcosa del genere".

Oltre al grande carico emotivo che un personaggio così complesso poteva portare con sé, il pubblico ha potuto assistere ai video della trasformazione di Brendan Fraser: pensate che l'attore ha indossato una tuta pari a 135 chili, oltre alle innumerevoli ore di trucco per raggiungere le sembianze del personaggio. Un grande e faticoso lavoro sia da parte dell'attore che del reparto trucco, che hanno garantito una verosimiglianza dolorosa per un'esistenza così travagliata come quella di Charlie.

Tale insieme di processi rimarrà probabilmente sempre impresso nella mente di Fraser, il quale ha aggiunto che: "Quando il film è terminato, ho avuto una reazione inaspettata mentre mi toglievo il corpo di Charlie di dosso. Mi sono commosso terribilmente. Ho sentito un grande e strano senso di colpa, la colpa di un sopravvissuto, perché potevo togliermi quel trucco ogni giorno, mentre ci sono persone che vivono in quel modo finché non spirano".

Per chi se la fosse persa, vi rimandiamo alla nostra recensione di The Whale con Brendan Fraser!