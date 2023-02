The Whale, la A24 pubblica un video sulla trasformazione di Brendan Fraser per il film!

The Whale è finalmente arrivato nei cinema italiani e sta ottenendo, a quanto pare, ottime recensioni. La A24 per celebrare i grandi risultati ottenuti dalla pellicola ha pubblicato un video nel quale viene mostrato l'impressionante processo di trucco che ha coinvolto Brendan Fraser durante le riprese.

Già in alcune precedenti intervista Fraser aveva svelato i segreti del trucco prostetico utilizzato in The Whale ma vederlo con i propri occhi è sicuramente qualcosa di totalmente diverso. L'attore, oltre ad aver raccontato di aver dovuto indossare una tuta di 135 chili durante le riprese, ha spiegato quanto sia stato impegnativo essere sottoposto ad un processo di trucco così lungo e complesso fatto di tantissimo prostetico per riuscire a rendere le proprie fattezze almeno vicine a quelle di Charlie, protagonista del film.

Ciò che viene mostrato all'interno del video pubblicizzato dalla casa di produzione mette in mostra anche il grande lavoro d'attore fatto da Fraser che, nonostante il grande quantitativo di trucco, è riuscito a mettere in scena un personaggio umano e doloroso. Dopo una carriera negli anni 90 basata su film principalmente commerciali, l'attore ha fatto il suo trionfale ritorno in una pellicola d'autore che, non solo rilancia il suo protagonista, ma anche il suo regista Darren Aronofsky a 6 anni da Madre, sua ultima controversa pellicola.

Nonostante la pellicola stia ottenendo consensi sia dal pubblico che dalla critica, è stata criticata la scelta di Brendan Fraser per The Whale e per l'eccessivo trucco prostetico utilizzato. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!