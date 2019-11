The Weeknd si traveste da Joker di Jack Nicholson ad un party di Halloween

Il cantante e produttore canadese The Weeknd, si è presentato ad un party organizzato per festeggiare la serata di Halloween, travestito dal Joker di Jack Nicholson. L'artista ha stupito i presenti per la cura dei dettagli, sia nel costume che nel trucco, tali da renderlo irriconoscibile e soprattutto molto simile alla versione originale.

Tempo fa in un'intervista The Weeknd aveva confessato che Joker è sempre stato il suo villain preferito in assoluto.

Quale migliore occasione dei festeggiamenti di Halloween per sfoggiare il sorriso sfregiato dall'acido e il viso completamente bianco della nemesi per eccellenza di Batman?

La versione scelta da The Weeknd è quella del film di Tim Burton del 1989, interpretata magistralmente da Jack Nicholson, che veste i panni di un Joker cartoonesco, decisamente sopra le righe e folcloristico anche nella mise e negli atteggiamenti.



In queste settimane il personaggio è tornato in auge grazie alla splendida interpretazione di Joaquin Phoenix in Joker di Todd Phillips.

The Weeknd, tramite il suo profilo ufficiale di Twitter, ha pubblicato diverse immagini e un video che lo ritraggono impegnato a mostrarsi ai propri follower con il suo nuovo costume.

Per quanto riguarda la versione di Phillips, la Warner è rimasta sorpresa per il successo ottenuto dal film con Joaquin Phoenix. Anche un'altra star nordamericana come Jessica Chastain ha scelto il trucco 'alla Joker' per festeggiare Halloween 2019.