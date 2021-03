The Weeknd: la star di Diamanti Grezzi ha appena stabilito un record incredibile

Il cinema e la musica sono due mondi destinati ad incontrarsi spesso in un modo o nell'altro, che sia tramite una colonna sonora o la partecipazione di una star della musica ad un film di successo: è quest'ultimo, ad esempio, il caso del cameo di The Weeknd in Diamanti Grezzi.

Il cantante di Blinding Lights, come ricorderete, appariva brevemente durante l'acclamatissimo film con Adam Sandler durante una scena in cui il protagonista del film si recava ad un suo concerto, scoprendo infine proprio la star in atteggiamenti intimi con la sua amante e dipendente Julia.

Cinema a parte, comunque, la carriera del nostro nel mondo della musica continua a gonfie vele: proprio in queste ore, infatti, è arrivata la notizia di un nuovo, incredibile record battuto dal brano più famoso di The Weeknd, quella Blinding Lights che tanto successo ha avuto grazie anche ai suoi palesi ammiccamenti alla musica anni '80.

Stando a quanto riportato da Variety, infatti, il pezzo è il primo a trascorrere un anno intero nella Top 10 della Billboard Hot 100: il record era precedentemente detenuto da Circles di Post Malone, piazzatosi nella Top 10 per "sole" 39 settimane. Chissà quanto tempo ancora durerà questa permanenza! Tornando al cinema, intanto, ecco la nostra recensione di Diamanti Grezzi.