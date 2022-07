The Weeknd, anche Joe ed Anthony Russo vogliono collaborare con la popstar!

Non solo cinecomic e cinema in generale: Joe ed Anthony Russo hanno voglia di fare tanto altro nel corso della loro carriera, dedicandosi ad esempio anche al mondo della musica! Nel corso di una recente intervista a Rolling Stone, i registi di Avengers: Endgame hanno infatti dichiarato di avere in mente una collaborazione con una celebre popstar.

Stiamo parlando di The Weeknd, che con il mondo del cinema ha in effetti già avuto a che fare proprio in questi giorni, con il suo ultimo videoclip che ha ospitato star del calibro di Jim Carrey e HoYeon Jung: secondo i fratelli Russo la star di Blinding Lights è la persona giusta con cui dialogare per provare a metter su un musical o qualcosa di simile.

"Mi piacerebbe fare un musical. In effetti stiamo parlando con un po' di artisti contemporanei, tra cui The Weeknd, proprio per cercare di fare un musical. Mi piacerebbe lavorare con qualcuno che vuole fare musica sperimentale. Penso che ciò che [The Weeknd] ha fatto al Super Bowl sia spettacolare, vorrei tanto vedere quelle cose in un film" sono state le parole di Joe Russo.

Chissà che prima o dopo il desiderio dei registi di The Gray Man non si realizzi: voi, intanto, fateci sapere nei commenti cosa pensereste di una simile operazione. Vediamo, invece, qual è la serie che vorrebbero realizzare i fratelli Russo.