The Weeknd, arriva il video di Out of Time: ci sono anche Jim Carrey e HoYeon Jung

Il video musicale del nuovo singolo di The Weeknd, intitolato Out of Time ed estratto dal suo album Dawn FM, è finalmente stato pubblicato. Lo troverete in cima all'articolo.

Dopo aver collaborato con il creatore di Euphoria The Weeknd fa il suo ritorno in grande stile, con questo videoclip che presenta tra i protagonisti due attori di alto livello: Jim Carrey e HoYeon Jung, co-protagonista in Squid Game.

Nel video in questione, diretto da Cliqua, Abel passa una serata insolita con la sua co-protagonista, che incontra nell'ascensore. I due infatti si esibiscono insieme al karaoke, cantando proprio Out of Time, e proseguono il viaggio con una cena, per poi ritrovarsi a rubare insieme la macchina del karaoke e correre per l'hotel. Carrey non arriva prima del finale, quando un anziano Abel si sveglia sul tavolo operatorio mentre proprio il celebre attore statunitense si prepara a operarlo. Si tratta di immagini emozionanti, che accompagnano un testo di grande significato.

Intanto The Weeknd si preparaa un cambio nome, come anticipato negli scorsi giorni, e a breve darà il via al suo tour negli stadi che si chiamerà After Hours Til Dawn. Il cantante debutterà l'8 Luglio a Toronto Doja Cat come ospite speciale, e secondo quanto riportato dovrebbe anche sostituire Kanye West come headliner del Coachella.