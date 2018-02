The Week Of: ecco il trailer della spassosa commedia Netflix con Adam Sandler!

Netflix ha appena rilasciato il trailer ufficiale del film commedia ( un originale Netflix), intitolato, con Adam Sandler (The Meyerowitz Stories, Pixels) e Chris Rock (Top Five, Grown Ups).

I due comici veterani se la vedranno l'uno contro l'altro: interpretano infatti i due padri, uno della sposa, l'altro dello sposo. E la tensione, come potrete vedere dando un'occhiata al player, sale tantissimo in questo trailer!

The Week Of racconta la storia di un padre devoto e borghese (Adam Sandler) determinato a pagare per il matrimonio di sua figlia, nonostante il padre dello sposo sia decisamente più benestante (Chris Rock). Una serie di calamità costringe i padri (e le loro famiglie) a incontrarsi e a sopportarsi, durante quella che sarà la settimana più lunga della loro vita.

Ad accompagnare Sandler e Rock ci sono Rachel Dratch (Saturday Night Live), Steve Buscemi (Portlandia, Boardwalk Empire), Roland Buck III (Chicago Med) e Allison Strong (The Blacklist).

Robert Smigel ha diretto il film, condividendo il lavoro alla sceneggiatura con Sandler. Adam Sandler ha anche prodotto il film insieme ad Allen Covert.

Queste due famiglie impareranno a venire a patti l'una con l'atra oppure lo scontro tra i due ego smisurati rovinerà questo matrimonio prima ancora che inizi?

The Week Of arriva su Netflix il 27 aprile 2018.