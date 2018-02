The Week Of, Adam Sandler e Chris Rock nel primo trailer della nuova commedia Netflix

È grazie ache possiamo mostrarvi quest'oggi il primo trailer ufficiale di, nuova commedia originale della piattaforma streaming diretta da) che vede protagonisti

La storia del film seguirà un devoto padre di famiglia della middle class (Sandler) intenzionato a pagare il matrimonio della figlia nonostante l'offerta di sostenere tutte le spese mossa dal padre dello sposo (Rock). Una serie di imprevisti costringerà i due padri e le due famiglie a dover sopportarsi a vicenda per una delle più lunghe settimane della loro vita.



The Week Of scritto a quattro mani da Adam Sandler e dallo stesso Smigel vedrà anche un nutrito cast di contorno composto da Steve Buscemi, Rachel Dratch, Rob Morgan, Scott Cohen, Patricia Belcher, Liz Larsen e Andre Polk, per un'uscita prevista su Netflix il prossimo 23 aprile 2018. Ricordiamo che questo è solo uno dei tanti film che sanciscono la proficua collaborazione tra la piattaforma di Reed Hastingts e Sandler, anche se la regia questa volta non è stata affidata all'attore e comico statunitense. L'ultimo film in ordine temporale prodotto da Netflix che vedeva protagonista Sandler è stato The Meyerowitz Stories diretto da Noah Baumbac e presentato allo scorso Festival del CInema di Cannes.