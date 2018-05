The Wedding Year è il nuovo film dal regista de La rivincita delle bionde

Sarah Hyland, celebre per la sua parte in Modern Family, sarà la protagonista di The Wedding Year, la nuova commedia diretta da Robert Luketic.

Alla produzione ci sarà la Lakeshore Entertainment e Luketic dirigerà il film su una sceneggiatura scritta da Don Diego. Gary Lucchesi, Marc Reid e Mark Korshak saranno i produttori, con la stesa Hyland a ricoprire anche il ruolo di produttrice esecutiva. Ancora da annunciare il resto del cast principale.

Nella pellicola, la fotografa di Los Angeles Mara Hickey (Sarah Hyland) non è mai convolata a nozze. Così, quando lei e il suo ragazzo che ha appena deciso di avere una relazione stabile sono invitati a circa quindici matrimoni nel corso dell’anno, la pressione affinché Mara si decida a compiere il grande passo diventa insopportabile.

The Wedding Year segnerà la seconda collaborazione tra la casa di produzione Lakeshore e Luketic, dopo La dura verità; il regista è noto soprattutto per aver diretto il film campione d’incassi La rivincita delle bionde, con protagonista Reese Witherspoon. Ha anche diretto commedie affini come Quel mostro di suocera e Killers, mentre il suo ultimo lavoro dietro la macchina da presa è stato con Il potere dei soldi, con Gary Oldman, Harrison Ford e Liam Hemsworth. La sua firma si può trovare anche in alcuni episodi dell’acclamata serie televisiva Jane the Virgin.

I diritti di The Wedding Year verranno messi in vendita al prossimo market internazionale del Festival di Cannes.