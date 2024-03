The way of the wind, il film del 2019 che uscirà nel 2025 dopo 3000 ore di girato

È un momento di grandi registi e religione: mentre Martin Scorsese farà una serie tv sui Santi, il collega Terrence Malick potrebbe aver finalmente trovato la data d'uscita perfetta per il suo attesissimo nuovo film, The way of the wind.

Il film, che ovviamente non è uno spin-off di Avatar: The way of water, stando alle ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare l'anno prossimo: come saprete se ci seguite da tempo The way of the wind sta assumendo un'aura mitologica, dato che con i suoi cinque anni di post-produzione e montaggio è rimasto uno dei pochi, se non l'unico titolo realizzato prima della pandemia a non essere ancora distribuito (le riprese si sono concluse nel 2019), ma chi sperava di vederlo pronto per il Festival di Cannes 2024 dovrà mettersi il cuore in pace e rimandare l'appuntamento 'alla prossima puntata'.

L'attore Géza Röhrig, che interpreta Gesù nel film, in queste ore ha confermato che The way of the wind punta a debuttare a Cannes nel 2025: il fatto che 'punti' a questo debutto lascia intendere che potrebbe anche mancare il bersaglio (e conoscendo Terrence Malick sappiamo che potrebbe anche essere possibile) ma la speranza ovviamente è che, alla fine, The way of the wind riesca ad uscire il prossimo anno, a ben sei anni dalla conclusione delle sue riprese.

Il film, lo ricordiamo, seguirà la storia di Gesù e San Pietro (interpretato da Matthias Schoenaerts), con l'apostolo che vuole convincere Gesù a schierarsi politicamente per fermare l'oppressione romana, cosa che però il figlio di Dio non sembra interessato a fare. Nel cast, tra l'altro, ci sarà anche Mark Rylance nei panni di Satana accanto a Ben Kingsley, Joseph Fiennes, Tawfeek Barhom, Douglas Booth e Aidan Turner.



Terrence Malick insegue il film dagli anni '90, quando lo propose alla Disney come progetto ad alto budget. Le indiscrezioni parlano di circa 3000 ore di girato, che nelle mani del meticoloso regista hanno dato vita a questa fase di post-produzione a dir poco...biblica.

WONKA (DS) è uno dei più venduti oggi su