The Way Back, il nuovo film di Gavin O'Connor con Ben Affleck posticipato al 2020

Dopo la riabilitazione per Ben Affleck sembra davvero iniziata una nuova era: dopo l'ingresso nel cast del thriller-erotico di Adrian Lyne Deep Water insieme ad Ana De Armas, l'attore collaborerà con l'amico Matt Damon sia davanti che dietro le cineprese di The Last Duel di Ridley Scott.

Ora si hanno anche nuovi aggiornamenti circa The Way Back, nuovo film di Gavin O'Connor che vede Ben Affleck non solo protagonista, ma anche in un certo senso fonte di ispirazione per il progetto: il film, precedentemente noto prima come The Has-Been e poi come Torrance, racconta infatti la storia di un ex giocatore di basket che per molti anni ha lottato con la sua dipendenza da alcool, cosa che lo ha portato alla perdita della moglie e della sua famiglia. Intenzionato a guarire definitivamente diventa l'allenatore della squadra di basket del suo vecchio liceo.

Affleck è il produttore del film, la cui finestra di lancio originale era stata annunciata per ottobre 2019. Adesso la Warner Bros. ha comunicato una nuova data di uscita, fissata per 6 marzo 2020. Lo slot del prossimo ottobre avrebbe fatto scontrare The Way Back con Zombieland 2: Double Tap della Sony e con Maleficent: Mistress of Evil della Disney, mentre adesso a marzo 2020 il nuovo O'Connor se la vedrà con Onward di Disney / Pixar e Dylan della Paramount.

Affleck e O’Connor hanno collaborato precedentemente nel 2016 con il thriller-drammatico The Accountant, che da un budget di circa $40 milioni ha generato un incasso globale di $155 milioni al botteghino mondiale, risultando anche come il film più noleggiato del 2017 negli Stati Uniti.

Affleck è apparso per l'ultima volta sul grande schermo in Justice League del 2017, ma lo abbiamo rivisto in azione quest'anno nell'action di Netflix Triple Frontier.