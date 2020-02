The Way Back, l'emozionante trailer del nuovo film con Ben Affleck

Nella notte la Warner Bros. ha pubblicato il secondo trailer ufficiale di The Way Back, nuovo film di Gavin O'Connor con protagonista la star Ben Affleck.

Nel film Jack Cunningham (Affleck), da una vita piena di promesse con una borsa di studio universitaria pagata dalle sue promettenti abilità nel basket, improvvisamente, per ragioni sconosciute, si allontana dal suo sport preferito e lancia alle ortiche ogni possibilità di un futuro roseo. Oggi, anni dopo, Jack sta precipitando nella depressione a causa di una perdita indicibile e sta annegando nell'alcolismo, che dopo essergli costato il suo matrimonio rischia di prendersi anche la sua vita.

Un'ultima speranza di redenzione gli si pretesta quando gli viene chiesto di diventare l'allenatore della squadra di basket per cui giocava, che oggi è ben lontana dai fasti dei giorni di gloria: ma attraverso i giovani giocatori del liceo, Jack potrebbe aver finalmente trovato una ragione per affrontare i demoni che lo hanno cambiato per sempre. Basterà a riempire il vuoto della sua anima e guarire le sue ferite?

The Way Back è prodotto da Gordon Gray, Jennifer Todd, Gavin O’Connor e Ravi Mehta e scritto da Brad Ingelsby. Robert J. Dohrmann, Brad Ingelsby, Kevin McCormick, Mark Ciardi, Aaron L. Gilbert, Jason Cloth, Kaitlyn Taafe Cronholm e Madison Ainley sono produttori esecutivi, mentre il cast include anche Al Madrigal (Night School), Michaela Watkins (Casual), Janina Gavankar (True Blood) e Glynn Turman (Bumblebee).

La data di uscita è fissata per il 6 marzo 2020.

Prossimamente Ben Affleck tornerà in The Last Duel di Ridley Scott e in Deep Water di Adrian Lyne.