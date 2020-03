The Way Back, Ben Affleck è andato in rehab con un pallone da basket: 'Voleva questo film'

Com'è noto ultimamente Ben Affleck ha attraverso parecchi momenti difficili, dal divorzio con la sua grande amica Jennifer Garner alla riabilitazione a causa dei pesanti problemi di alcolismo, per i quali ha anche deciso di abbandonare il progetto di The Batman.

L'attore, rivisto recentemente nei film Netflix Triple Frontier e Il Suo Ultimo Desiderio, in questi giorni negli Stati Uniti è di nuovo in sala con Tornare a Vincere, nuovo film di Gavin O'Connor che è stato molto apprezzato dai colleghi d'oltreoceano e che racconta la storia di un ex alcolista che rimette in piedi la sua vita diventando allenatore di una squadra liceale di basket.

Nel promuovere il film O'Connor, che aveva già diretto Affleck nel thriller The Accountant, ha raccontato che il film ha risicato di essere cancellato per via della sua riabilitazione, ma che fu la Garner ad impedire che ciò accadesse.

"Ben è stato male proprio quando abbiamo iniziato a preparare il film", ha detto O’Connor alla rivista 34th Street in una recente intervista. "Quindi quando lui è andato in riabilitazione non sapevo come procedere, e ho saputo che lo studio ha pensato di cancellare il film. La sua ex moglie, Jennifer Garner, un giorno mi ha chiamato e mi ha detto che quando Ben è andato in riabilitazione, si è portato dietro un pallone da basket. Mi ha detto: 'Gavin, lui ti sta chiedendo, per favore, non staccare la spina al film, perché vuole farlo con tutto se stesso'. Per una settimana mi è stato impossibile contattarlo, perché stava davvero male, ma poi sono andato a trovarlo."

O'Connor afferma di aver trascorso mezza giornata con Affleck, e insieme "hanno trovato un modo per farlo funzionare, perché soprattutto aveva bisogno di recuperare la sua sobrietà. E' uscito il giorno prima che iniziassimo le riprese. Sul set abbiamo avuto una versione di Ben molto cruda e vulnerabile”.

A questo proposito, scoprite la crisi emotiva che l'attore ha avuto sul set durante la ripresa di una scena, che è stata scartata dal film perché ritenuta troppo personale.