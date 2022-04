The Water Dancer, Nia DaCosta dirigerà l'adattamento del romanzo di Ta-Nehisi Coates

La regista di The Marvels Nia DaCosta ha un nuovo progetto in cantiere: l'adattamento cinematografico del romanzo best-seller di Ta-Nehisi Coates, The Water Dancer.

C'è un nuovo progetto cinematografico all'orizzonte per Nia DaCosta.

la giovane regista di Candyman e il film del MCU The Marvels dirigerà per Plan B, MGM, Harpo Films e Maceo-Lyn una trasposizione del romanzo di debutto di Ta-Nehisi Coates, The Water Dancer, la cui sceneggiatura verrà scritta dallo stesso autore.

Scelto anche da Oprah Winfrey per il suo celebre Club del Libro, il best-seller dello scrittore e giornalista americano è stato designato come uno dei migliori libri del 2019 da numerose pubblicazioni illustri come il Time, il Washington Post, il Chigaco Tribune, Esquire e Vanity Fair.

Come recita la sinossi ufficiale di The Water Dancer: "Il giovane Hiram Walker p nato in schiavitù. Quando sua madre fu venduta, a Hiram sono stati tutti i ricordi a lei legati, ma in cambio ha ricevuto un misterioso potere. Anni dopo, quando Hiram rischia di annegare in un fiume, è quello stesso potere a salvargli la vita. Sfiorare la morte fa però nascere un impellente desiderio in Hiram, e un rischioso intento: scappare dall'unica casa che abbia mai avuto".

Questa è la seconda collaborazione tra Plan B e Coates, che al momento stanno sviluppando il film con Michael B. Jordan The Wrong Answer, adattamento diretto da Ryan Coogler di un'omonima storia del New Yorker firmata da Rachel Aviv.