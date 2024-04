The Watchers, primo trailer per l'horror diretto da Ishana Night Shyamalan!

Il trailer completo di The Watchers, film horror tratto dall'omonimo romanzo di A.M. Shane, ha finalmente visto la luce, lasciandoci con poche risposte e molte altre domande sul mondo strano e agghiacciante creato sul grande schermo da Ishana Night Shyamalan.

Addentrarsi nei boschi, da soli non è mai una buona idea ma Mina, interpretata da Dakota Fanning, non deve aver visto abbastanza film horror. Con la sola compagnia nel suo pappagallo, la giovane cerca aiuto ma trova soltanto una donna che le apre la misteriosa porta di quello che sembra un bunker, invitandola a entrare accompagnando il gesto con un inquietante conto alla rovescia. Il trailer uno sguardo più approfondito nel mondo claustrofobico e spaventoso che i personaggi devono affrontare, con scene cariche di tensione e suspense, catapultandoci nel bosco e nel costante senso di pericolo che incombe sui protagonisti mentre cercano di sopravvivere negli apparentemente infestati boschi irlandesi.

Il teaser di The Watchers aveva già anticipato una storia a tinte fosche piena zeppa di misteri ma il trailer del film prodotto dal maestro M. Night Shyamalan non ha chiarito ancora chi tormenta i sopravvissuti rimasti nel rifugio dove Mia si trova intrappolata. La trama di The Watchers è complessa e per il suo debutto alla regia, Ishana Night Shyamalan ha voluto una vera e propria sfida cinematografica.

