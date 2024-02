The Watchers, il trailer dell'esordio alla regia della figlia di M. Night Shyamalan

Il cinema, si sa, può essere un affare di famiglia: da Francis Ford Coppola alla figlia Sofia, da John Landis al figlio Max, sono ben numerosi i casi in cui la passione per la cinepresa diventa una vera e propria eredità familiare. Ed è così anche per un altro grande cognome di Hollywood, quello degli Shyamalan.

Dopo aver diretto qualche episodio della serie televisiva Servant, adesso tocca a Ishana Night Shyamalan, figlia di un re del thriller quale M. Night (Il Sesto Senso, Split, Bussano alla porta), debuttare sul grande schermo con una propria pellicola.

Warner Bros. Pictures ha, infatti, reso pubblico tramite i propri canali social il teaser trailer di The Watchers, il nuovo thriller dalle tinte horror della figlia d'arte. Tra sguardi di sgomento e tinte di un inquietante giallo ocra, il lungometraggio di Ishana Night sembra letteralmente essere figlio ideale dei capolavori firmati M. Night, promettendo un cupo viaggio in grado di scalfire la mente e smuovere la coscienza dell'attento spettatore, proprio come fatto dal dilemma apocalittico di Bussano alla porta.

Il progetto, basato sull'omonimo romanzo di di A. M. Shine con protagonista Mina, 28enne intrappolata in una foresta irlandese con tre sconosciuti inseguiti da presenze oscure, vedrà nel cast Dakota Fanning, Georgina Campbell, Oliver Finnegan e Olwen Fouéré e uscirà nelle sale statunitensi il 7 giugno 2024.



Non conosciamo ancora molto in merito, pertanto non ci resta che attendere ulteriori aggiornamenti. Intanto, ecco cosa pensa Josh Hartnett di Trap, prossimo film di M. Night Shyamalan, auspicando che analoghi o migliori complimenti potranno essere rivolti, in futuro, anche alla figlia Ishana.