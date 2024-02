The Watchers: non avete capito niente dal trailer? Niente paura, c'è il libro

Nel 2021 è stato pubblicato il romanzo horror d'esordio di A.M. Shane, The Watchers, e nel 2024 al cinema uscirà l'adattamento diretto da Ishana Night Shyamalan, giovane cineasta figlia del noto M. Night Shyamalan, con protagonista la star di Man on Fire Dakota Fanning. Il blockbuster sarà in sala dal 7 giugno.Mina viene trascinata in una struttura

Di cosa parla la trama? Non proseguite nella lettura della news se non volete leggere spoiler sulla storia e il finale. Su Everyeye potete scoprire il trailer di The Watchers.



Il film ruota intorno al personaggio di Mina, una donna di 28 anni che si ritrova improvvisamente bloccata nei boschi senza fine dell'Irlanda occidentale a causa di un guasto all'auto. Prima di questo problema, Mina stava per consegnare un pappagallo ad un acquirente in cambio di una buona somma di denaro.



Sperduta tra i boschi, Mina viene trascinata in una struttura da una donna, trovandosi bloccata in una capanna insieme ad un gruppo di estranei e la certezza di morire all'esterno a causa delle creature che infestano il luogo durante la notte. La struttura è composta da una sola luce che si attiva di notte e una parete di vetro, attraverso la quale le creature osservano gli umani e imitano le loro sembianze, prima di attaccarli nel caso escano allo scoperto. Mina rimane intrappolata con la severa Madeline, la vedova in difficoltà Ciara e il problematico adolescente Daniel. In precedenza era presente anche John, marito di Ciara e vittima delle creature. Alla fine, il gruppo scopre una stanza piena di computer sotto la capanna insieme ad un video del professor Kilmartin che spiega di aver costruito la capanna durante le ricerche sul folklore irlandese per nascondersi durante la notte mentre il suo team veniva massacrato nei boschi. Kilmartin propone una via di fuga ma nel tentativo perderà la vita Daniel.

Il colpo di scena finale riguarda Madeline; il suo volto è quello della moglie di Kilmartin, scomparsa cinque anni prima. Mina scopre che Madeline era in realtà uno dei Guardiani che aveva preso le sembianze della donna per studiare da vicino gli umani con l'obiettivo di inserirsi nella società di nascosto.

