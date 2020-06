The Warriors Gate: Dave Bautista, da 'action man' ad attore in rapida ascesa

Questa sera alle 21:30 su Italia 1 verrà trasmesso The Warriors Gate, che vede nel cast anche Dave Bautista, che da ex-wrestler si è saputo degnamente reinventare come attore e non solo nel campo dell'action più duro ma anche e soprattutto in ruoli dove la sua verve comica è in grado di risaltare, come nei film Marvel.

La sua carriera è in qualche modo riconducibile anche a quella di un altro grande wrestler attore del nostro tempo, ovvero Dwayne The Rock Johnson, campione di incassi a ripetizione grazie a saghe dal successo planetario come Fast & Furious e Jumanji. Proprio come The Rock, anche Dave Bautista ha avuto uno dei suoi primi ruoli grazie alla saga de La Mummia, interpretando Agromael ne Il Re Scorpione 3 - La battaglia finale. Dopo altri film di genere spiccatamente action come L'uomo con i pugni di ferro e Riddick, l'esordio nei Marvel Studios con Guardiani della Galassia di James Gunn ne esalterà la componente comica, riservando al suo personaggio non solo momenti decisamente divertenti ed esilaranti, ma anche i più tragici e toccanti (soprattutto per via del destino della famiglia del personaggio).

Non disdegnando i ruoli da duro cucitigli praticamente addosso (come quello della guardia in Spectre), Bautista, dopo un'altra prova maiuscola in Guardiani della Galassia Vol.2, affronterà il suo primo vero ruolo drammatico in Blade Runner 2049; nonostante un minutaggio decisamente breve, Bautista riesce a dare profonda credibilità alla sua partecipazione, che culmina in una rapida sequenza corpo a corpo con il replicante K di Ryan Gosling. Nello stesso ruolo Bautista partecipa anche a un cortometraggio che precede gli eventi del film.

Presente anche nel kolossal Avengers: Endgame, Bautista ha insistito poi con la comicità anche in Stuber, accanto a Kumail Nanjiani e presto lo rivedremo nel terzo Guardiani della Galassia, sempre diretto da James Gunn.