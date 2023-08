The Warriors diventerà un musical di Broadway: la firma è di Lin Manuel Miranda

The Warriors è tornato in home video recentemente grazie alla splendida steelbook Ultimate Cut di Plaion Pictures, ma molto presto il cult di Walter Hill rinascerà come musical di Broadway grazie a Lin Manuel Miranda.

I dettagli del progetto, basato sul romanzo di Sol Yurick del 1965 e sul thriller d'azione cult del 1979, al momento sono tenuti nascosti, ma il New York Post - che ha diffuso la notizia in esclusiva - ha intervistato una fonte anonima a conoscenza dei piani di Lin Manuel Miranda, confermando il coinvolgimenti del pluripremiato musicista e compositore.

Miranda, uno dei creatori di Broadway più influenti del suo tempo, ha recentemente firmato i testi del musical di Kander ed Ebb “New York, New York”, ispirato al film del 1977 diretto da Martin Scorsese. È anche tornato alla Great White Way per "Freestyle Love Supreme", uno spettacolo comico hip-hop improvvisato che ha avuto un gran successo al Booth Theatre nel 2019 e nel 2022. Naturalmente, Miranda è conosciuto soprattutto per l'acclamato Hamilton, ma tra le sue altre opere di Broadway vanno citate anche il vincitore del Tony “In the Heights” e “Bring It On: The Musical”. Al cinema, l'autore ha scritto le musiche per i film d'animazione della Disney Moana e Encanto, la cui colonna sonora include il brano virale "We Don't Talk About Bruno", per il remake live-action de La sirenetta ed è stato produttore dell'adattamento per il grande schermo di Jon M. Chu di “In the Heights”. Ha anche esordito alla regia con il musical autobiografico Tick, Tick… Boom, che ha ottenuto una nomination all'Oscar come miglior attore protagonista per Andrew Garfield.

Il film è disponibile in esclusiva su Netflix, per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Tick, Tick...Boom.