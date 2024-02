The Warrior: che allenamento c'è dietro l'incredibile trasformazione di Zac Efron?

The Iron Claw - questo il titolo originale di The Warrior, di cui potete leggere la nostra recensione - si aggiunge alla lunga lista di film a tema sportivo destinati ad entrare nell'immaginario collettivo. Zac Efron interpreta Kevin Von Erich, storico volto del mondo del wrestling.

Se si guarda all'evidente lavoro dell'attore sul personaggio (e sulla sua fisicità), la mente in questo caso corre inevitabilmente a titoli come The Wrestler o The Fighter: al pari di Mickey Rourke e Mark Wahlberg (il quale, non a caso, girerebbe volentieri un sequel di The Fighter), Zac Efron mette anima e corpo in un personaggio che possiede tutte le carte in regola per lasciare un segno indelebile della storia della settima arte.

Il tema del lavoro sul corpo per poter interpretare al meglio un personaggio realmente esistito è forse uno dei più controversi in assoluto. Senza volersi soffermare troppo su questo punto, basti dire che lo stesso Zac Efron ha definito la sua parte all'interno dell'opera scritta e diretta da Sean Durkin "il progetto più impegnativo di tutta la sua carriera".

Parlando con Deadline, l'ex star di High School Musical ha parlato della responsabilità legata al ruolo e in generale alla necessità di acquisire (in quasi totale solitudine) familiarità con uno sport, il wrestling, rispetto al quale non si sentiva affatto preparato: "la maggior parte dell'addestramento e della preparazione per questo film li ho fatti da solo. non ho visto amici o familiari, mi sono isolato per tutta la durata di questo processo".

In un nuovo video dietro le quinte, scopriamo qualcosa in più sulla preparazione che ha condotto Efron a mettere su ben 15 kg di muscoli: "ho intrapreso la dieta e il programma di allenamento più duri della mia carriera", dice l'attore, sottolineando poi la sua necessità di ispirarsi al vero Kevin Von Erich, in termini di dedizione al wrestling e quindi di preparazione fisica agli incontri. "Sapeva tutto di me", afferma il campione in persona, all'interno dello stesso video, che potete trovare in fondo a questo articolo.