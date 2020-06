The War With Grandpa, rivelata la data d'uscita ufficiale della commedia con Rober De Niro

Era dal marzo del 2017 che non si sentiva parlare di The War With Grandpa con protagonista Robert De Niro, commedia americana di cui recentemente la 101 Studios ha acquisito i diritti di distribuzione, annunciando dopo la chiusura del contratto anche la data di pubblicazione del film diretto da Tim Hill (The SpongeBob Movie).

Come riporta anche The Wrap, The War With Grandpa uscirà nelle sale cinematografiche americane il prossimo 18 settembre 2020, e guardando alla calendarizzazione riportata su IMDb anche in Italia dovrebbe approdare al cinema entro la fine dell'anno, anche se non non c'è effettivamente ancora nulla di ufficiale.



Il film è basato sul popolare e omonimo romanzo di Robert Kimmel Smith e racconta la storia di un nonno (De Niro) e di un nipote prima molto uniti e poi entrati in un feroce testa a testa dopo il trasferimento del primo a casa del secondo, con cui deve condividere non solo ogni spazio dell'abitazione ma anche la sua stessa camera da letto. Il bambino non si fermerà davanti a nulla pur di riottenere la sua stanza, pianificando con gli amici una serie di scherzi per cacciare il nonno.



Nel cast di The War With Grandpa (in italiano Nonno, questa volta è guerra) troviamo anche Uma Thurman, Christopher Walken, Eugene Levy e Colin Ford.