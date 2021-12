The War - Il Pianeta delle Scimmie, ecco quando possiamo udire la voce di Charlton Heston

Con L'Alba del Pianeta delle Scimmie si diede inizio, nel 2011, al reboot della saga partita nel 1968 con quel Pianeta delle Scimmie rimasto negli annali del cinema di fantascienza: origini che non possono e non devono essere dimenticate, come dimostra una sequenza presente nel terzo capitolo del rinnovato franchise.

Nonostante una storia distanziatasi in larga parte sin dalle prime battute da quella narrata nel film con Charlton Heston, infatti, i riferimenti all'indimenticato capostipite del franchise sono ovviamente presenti in ogni capitolo del nuovo corso, tra cui spicca, appunto, una particolare sequenza di The War - Il Pianeta delle Scimmie.

Stiamo parlando della scena in cui Maurice ripete alla piccola Nova il suo nuovo nome, sillabandolo come si è soliti fare con i bambini: "No-Va, No-Va". Ebbene, la voce che udiamo in quel momento è proprio quella di Charlton Heston: per l'occasione è stato infatti utilizzata una traccia audio estratta proprio dal film del 1968 in cui il protagonista George ripeteva proprio il nome di cui sopra (la voce di Heston è stata, in questo caso, opportunamente alterata).

Una piccola chicca di cui è possibile accorgersi, ovviamente, solo guardando il film in lingua originale: ci avevate già fatto caso? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la nostra recensione di The War Il Pianeta delle Scimmie.