The Walt Disney Company venderà film e show ad altre compagnie? I dettagli

Secondo le indiscrezioni pubblicate da Bloomberg, The Walt Disney Company potrebbe iniziare a vendere film e show tv ad altre società per contenere i costi derivanti dallo streaming. Una possibile svolta inedita soprattutto per Disney perché la prassi di vendere ad altre compagnie le proprie produzioni è prassi per diversi studi.

Per Disney sarebbe un cambiamento radicale soprattutto di mentalità. Anche prima dell'avvento dello streaming e del lancio di Disney+, lo studio ha sempre preferito mantenere il controllo della distribuzione dei propri prodotti rispetto alla concorrenza.



L'indiscrezione al momento non è stata commentata ufficialmente dalla major e difficilmente ci saranno delle esternazioni pubbliche su questo argomento. La prossima settimana Bob Iger presiederà un incontro con gli azionisti e illustrerà i prossimi passi che intende compiere per migliorare la situazione di The Walt Disney Company.

Il ritorno di Bob Iger dopo l'addio e il passaggio di testimone a Bob Chapek ha fatto molto discutere. I cambiamenti radicali compiuti da quest'ultimo non sono piaciuti e non ha prodotto gli effetti sperati. Big Iger ha ripreso in mano una situazione che mostrava perdite da 1,5 miliardi di dollari per Disney nel terzo trimestre dello scorso anno. Bob Iger è stato richiamato in sella per sistemare ciò che è andato storto.



Ad inizio gennaio Bob Iger ha mandato una lettera ai dipendenti informandoli che lavoreranno in loco 4 giorni a settimana.