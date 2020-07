The Walking Dead, ecco le ultime novità sul film di Rick Grimes

Di recente a Robert Kirkman e David Alpert è stato chiesto un aggiornamento sui film spin-off di The Walking Dead dedicati a Rick Grimes. Proprio come tutte le altre produzioni televisive e cinematografiche nel panorama mondiale, anche questi hanno subito dei rallentamenti a causa dei blocchi dovuti al COVID-19.

Kirkman ha raccontato di riuscire a vedere comunque un lato positivo in questo stop obbligato in quanto da alla squadra più tempo per "cucinare" il film fino a quando non sarà pronto. Inoltre promette che il pubblico "sentirà molto questo film" una volta che tutto sarà tornato alla normalità.

Il modo in cui Alpert descrive ciò che sa del film finora, non può fare altro che accrescere l'hype dei fan della serie: "Abbiamo qualcosa di eccitante, unico e diverso".

Un elemento cardine che collega i film alla serie TV è certamente l'ombra del Civic Republic Military (CRM) che è, la fonte dei misteriosi elicotteri neri che riuscirono a portare via Rick Grimes dopo l'esplosione del ponte, facendo credere a tutti che questo fosse morto. Questa unità militare dovrebbe invece essere il fulcro dell'altro spin-off, ovvero The Walking Dead: World Beyond che, narra le vicende dell'epoca immediatamente successiva all'apocalisse. Tale serie dovrebbe appunto far luce sulle sue reali origini e spiegarne la sua evoluzione.

Intanto sembra che Andrew Lincoln accrescerà notevolmente il suo patrimonio con i film su Rick Grimes. Cosa vi aspettate precisamente da questa nuova produzione? Fatecelo sapere nei commenti.