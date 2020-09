The Walking Dead, una star della serie vorrebbe unirsi ai film su Rick Grimes

In una recente intervista rilasciata ai microfoni di The Movie Dweeb, l'attore Dan Fogler, unitosi alla serie The Walking Dead nei panni di Luke nel corso della nona stagione, ha avuto modo di parlare della sua parte all'interno della saga zombie AMC e del desiderio di poter comparire negli annunciati film su Rick Grimes.

Parlando di questa possibilità, così, Fogler ha dichiarato:



"Mi piacerebbe fare qualche apparizione interessante in uno dei prossimi film in uscita, forse persino lavorare al fianco di Andrew Lincoln nei panni di Rick Grimes. Data la partitura della storia e del mio personaggio, non ho purtroppo avuto occasione di lavorare con Andrew. Mi piacerebbe fare questo crossover sul grande schermo, sarebbe davvero stimolante e divertente. Sento che quel film potrebbe essere qualcosa di epico".



Per il suo insegnate di musica prima dell'apocalisse zombie, Fogler immagina un futuro a Oceanside dopo la Guerra dei Sussurri: "Sta facendo qualcosa simile a un glee club con i ragazzi di Oceanside e forse la sua amata Jules è nel pubblico. Poi vedo che dietro ai bambini c'è un'orda di zombie. Sarebbe un intro interessante".



Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Vi ricordiamo che il finale di stagione di The Walking Dead 10 andrà in onda su AMC il prossimo 4 ottobre.