The Walking Dead: una delle star più amate entra nel nuovo horror di Jordan Peele

Una star di The Walking Dead appena candidata all'Oscar per la sua interpretazione in Minari, è stata scelta per far parte del cast del prossimo horror di Jordan Peele, prodotto da Universal. Deadline conferma che si tratta di una scelta importante perché la star reciterà in uno dei ruoli più importanti del film, ancora senza titolo.

Si tratta di Steven Yeun, interprete di Jacob Yi, nel film di Lee Isaac Chung vincitore del Gran premio della giuria: U.S. Dramatic al Sundance Film Festival 2020 oltre ad aver ottenuto il Golden Globe al miglior film straniero.

Secondo Deadline, Yeun sta negoziando gli ultimi dettagli per unirsi al cast del film horror del regista di Scappa - Get Out e Noi, Jordan Peele.



Per Steven Yeun si tratta di un ritorno al genere che lo ha consacrato con lo show tv cult di AMC, The Walking Dead. Si tratta della prima collaborazione in un film tra Jordan Peele e Steven Yeun ma i due hanno già lavorato insieme in nel reboot di Ai confini della realtà, The Twilight Zone, per cui Peele vi ha lavorato come produttore esecutivo.

A novembre Universal ha annunciato la data d'uscita del nuovo film di Jordan Peele, fissata attualmente al 22 luglio 2022.

Steven Yeun si aggiunge ad un cast che comprende anche Keke Palmer e Daniel Kaluuya.



