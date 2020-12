The Walking Dead, la showrunner: 'Hilarie Burton e Jeffrey Dean Morgan sono fantastici'

Angela Kang, showrunner di The Walking Dead, è davvero contenta della chimica tra i due interpreti di Lucille e Negan nello show, Hilarie Burton e Jeffrey Dean Morgan, e ci tiene a farlo sapere ai fan della serie.

Lo scorso novembre scoprivamo che l'interprete di Lucille, la moglie di Negan in The Walking Dead, sarebbe stata Hilarie Burton, compagna di vita di Jeffrey Dean Morgan.

I due attori, che sono insieme da più di 10 anni e hanno anche recentemente convolato a nozze, condivideranno per la prima volta delle scene in uno degli episodi bonus della decima stagione della serie AMC, nel quale verrà esplorato il passato di Negan.

"Per tutti i fan di Negan, realizzeremo la nostra versione della storia a fumetti 'Here's Negan', e Lucille sarà interpretata dalla moglie di Jeffrey Dean Morgan, Hilarie Burton Morgan. E sono davvero fenomenali insieme" ha affermato la Kang durante una preview dela nuova stagione, in occasione dell'annunciato The Walking Dead Holiday Special "Non vedo l'ora che possiate vedere vedere brillare tutte queste persone sullo schermo".

Di recente, Jeffrey Dean Morgan si è detto favorevole all'idea di un prequel su Negan, semmai dovesse essere opzionata dal network.

Gli episodi bonus della decima stagione di The Walking Dead arriveranno su Sky a partire da marzo 2021. Chi non sta più nelle pelle?