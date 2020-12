The Walking Dead: Scott Gimple torna a parlare del film su Rick: 'L'attesa sarà ripagata'

Purtroppo anche la produzione dei film su Rick Grimes ha subito dei rallentamenti, ma Scott Gimple è fiducioso: il primo lungometraggio di The Walking Dead arriverà al cinema e potrebbe essere l'esperienza definitiva per i fan affezionati al franchise a tema zombie.

"Due anni fa, in questi giorni, ero nei boschi dell'Inghilterra con il signor Andy Lincoln, a lavorare sul film. Essendo abituati a lavorare per la televisione, pensavamo che a questo punto saremmo stati a lavoro sul secondo capitolo. I film richiedono molto tempo, ma l'attesa sarà ripagata", ha dichiarato il produttore durante il The Walking Dead Holiday Special.

Il progetto prevede più film che andranno a riprendere le vicende di Rick dopo la sua dipartita nella nona stagione della serie principale. Ad affiancare Andrew Lincoln troveremo anche Pollianna McIntosh (Anne/Jadis), il cui personaggio è sparito su un elicottero insieme a Rick, dopo averlo tratto in salvo.

"Il periodo del COVID ha rallentato tutto, ma stiamo usando quel tempo per tornare sul materiale e renderlo il più grandioso possibile. So che non è molto, ma sappiate che il film procede", ha concluso.

Vi ricordiamo che la serie si concluderà nel 2021 con l'undicesima stagione, ma ciò non significa che gli zombie non torneranno ad infestare gli schermi successivamente. Gli autori stanno creando dei nuovi spin-off: è in cantiere persino una commedia di The Walking Dead!