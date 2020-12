The Walking Dead, Scott Gimple: 'Stiamo lavorando al film su Rick Grimes, sarà fantastico'

Ora che la serie madre di The Walking Dead ha ufficialmente una data di chiusura, i fan attendono con ancor più trepidazione tutto ciò che è associato all'universo degli show targati AMC, e in particolare gli aggiornamenti sul film di Rick Grimes sono sempre graditi. Vediamo allora che ha da dire in merito Scott Gimple.

"Vi dirò delle cose che non si possono ancora dire definitive, ma voglio reiterare" ha esordito il produttore Scott Gimple ai microfoni di Insider durante una recente intervista "Stiamo continuando a lavorare sul film di Rick Grimes. Sta succedendo".

"Ci stiamo prendendo più tempo con il COVID, e lo stiamo trascorrendo con Mr. Andrew Lincoln, Mr. Robert Kirkman e Mr. David Alpec, con AMC e Universal. Stiamo tutti dando il massimo per questo progetto. Ci vuole solo più tempo di quanto non ce ne voglia per uno show televisivo" continua, aggiungendo "E poi stiamo lavorando alle nuove serie. Quindi abbiamo parecchie cose in servo per il futuro di The Walking Dead, e tutte molto differenti. Non vedi l'ora, e si spera di poter avere presto molte più cose di cui parlare con voi, ora che si avvicina il nuovo anno".

Gimple, che ammette di non aver alcun problema a condividere i progressi di produzione, spiega: "So che i fan non stanno nella pelle. Non ci si scherza. Di solito realizziamo un episodio di una serie in 8 giorni. Ma i film sono diversi. E tutta questa pressione che abbiamo addosso per il tempo che ci stiamo impiegando, contribuisce solo al fatto che dobbiamo renderlo il più incredibile possibile. E lo faremo".

E noi, Scott, vogliamo crederci.

The Walking Dead tornerà su AMC il 28 febbraio 2021 con i sei episodi bonus della decima stagione.